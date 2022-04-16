"Підніміть руки, хто згоден з Путіним": у дитсадку в Росії провели свято на підтримку війни проти України (відео)

Вихователі просили підіймати руки тих дітей, хто згоден, що Путін розпочав війну.

У дитячому садочку "Індиго" в Казані провели свято на підтримку війни Росії проти України. На ньому були присутні вихователі, батьки та діти віком від 2 до 5 років.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

На заході малечі розповідали, що в Україні зараз іде війна. Дітям пояснили, що Росія там захищає своїх громадян, таких самих, як вихованці садочку. Їх закликали підтримати свого президента - Володимира Путіна.

Діти брали участь в сценках із Z-символікою.

“Може, президент правильно вчинив, що почав у війну в Україні, щоб захистити Дарину, Діну, Софу? Може, правильно? Він же заступився за своїх. Все-таки, хто з вас за те, що правильно те, що ми зараз воюємо і йде в війна? Підніміть руки. Хто згоден? Тільки чесно. Один два три. Марат! Ти що утримався?" - каже малечі вихователька.

Нагадаємо, у російському Воронежі учнів другого класу змушують писати листи військовим, які приймають участь в "спеціальній операції" проти "фашистів" в Україні. Реакція більшості батьків вражає.

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