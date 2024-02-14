"Підобісрались": журналіст віщує гірку долю ЧФ Росії після атаки на "Цезар Куніков"

Ауслендер провів паралель між знищенням корабля та розгромом російського флоту в Цусімській битві під час війни з Японією.

Після атаки на ВДК "Цезар Куніков" за таких темпів до кінця року Чорноморський флот Росії може завершити своє існування.

Таку думку висловив зраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.

Журналіст звернув увагу, що у речника президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати атаку на "Цезар Куніков", а він традиційно послав усіх до Міністерства оборони. Там сказали, що атаки на "Цезар Куніков" не коментують.

"Так би мовити – замкнули коло. А що тут, власне, коментувати? Його імператорська Величність Микола Другий теж, мабуть, події в Цусімській протоці не коментував", – провів паралель Ауслендер.

"Як там казав нині покійний Пригожин, коментуючи перебіг спецоперації: "Підобісрались". І додати зовсім нічого. За таких темпів до кінця цього року Чорноморський флот, на мою думку, завершить своє існування. Втретє у своїй сумній історії", – вважає журналіст.

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Довідка: Цусімська битва – останній і визначальний бій на морі у російсько-японській війні 1904-1905 років між флотами російської та японської імперій. У бою були розгромлені дві третини другої Тихоокеанської ескадри російського флоту. Поразка у цьому бою пришвидшила революційні процеси в Російській імперії та крах її монархічного устрою.

Нагадаємо, вранці 14 лютого бійці ГУР Міноборони Україна разом з Силами оборони знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту РФ. Розвідка також показала відео атаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знищено великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Деталі від ГУР

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