Підозрювана у зраді країни та співпраці з ворогом директорка школи із Київщини втекла за кордон

Жінка мала носити браслет, але їй його не надягли через відсутність.

Очільниця школи з Київщини Алла Душкіна, яку звинувачують у здаванні позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти, попри заборону виїзду, залишила Україну, йдеться в ТСН.

Інформацію про це оприлюднив адвокат нині на судовому слуханні. Прокуратура перевіряє дані про перетин кордону підслідної з Угорщиною. «Душкіна Алла через пропускний пункт перетнула державний кордон в напрямку Угорщини. Враховуючи всю інформацію, розуміємо, що вона не з’явиться», - заявив прокурор.

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Нагадаємо, директорку школи заарештували наприкінці березня за звинуваченням у зраді країни. У травні суд випустив Душкіну із СІЗО під заставу у пів мільйона гривень.

ТСН провела власне розслідування і з'ясувала, що йдеться про директорку, відому в Києві посадовими скандалами, але під іншим прізвищем - не Душкіна, а Ратушна. Після того, як її відпустили під заставу, вона жодного разу не з'явилася в суді. За ухиляння від правосуддя прийнято рішення про примусовий привід.

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