Підозрюються в присвоєнні 250 млн гривень: ДБР розслідує ще один епізод розкрадання бюджетних коштів посадовцями Міноборони

Це призвело не тільки до втрати бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю наших захисників.

В Україні колишньому заступнику Міністра оборони та керівнику департаменту повідомили про ще одну підозру за фактом закупівлі неякісних бронежилетів на 250 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці розслідують ще один епізод незаконних оборудок експосадовців. Загальна сума складає 1,4 млрд гривень.

“Колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. Зокрема, була здійснена 100% передоплата та порушена процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю”, - наголосили в ДБР.

Там також додали, що це призвело не тільки до втрати 250 млн грн бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю наших захисників.

“Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років”, - додали у ДБР.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили низку ворожих атак та продовжують наступ на кількох напрямках.

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