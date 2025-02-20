Підпалювали будівлі на замовлення ФСБ: СБУ затримала чотирьох зловмисників

За даними слідства, російські спецслужби дистанційно вербували виконавців через Телеграм-канали, обираючи серед місцевих мешканців тих, хто шукав "легкі гроші".

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали чотирьох зловмисників, які за завданням ФСБ підпалювали адміністративні будівлі та помешкання українських військових у Київській та Волинській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби дистанційно вербували виконавців через Телеграм-канали, обираючи серед місцевих мешканців тих, хто шукав "легкі гроші".

На Київщині затримано трьох мешканців Обухівського району віком 18 та 20 років, які здійснили підпал будівлі сільради у Фастівському районі. Вони розбили вікно, облили приміщення легкозаймистою рідиною та підпалили його.

На Волині затримано 38-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за наркозлочини. Після звільнення він погодився співпрацювати з ФСБ і за їхньою вказівкою підпалював квартири українських військових. Його наступним завданням була диверсія на об’єктах мобільного зв’язку біля Луцька, однак правоохоронці затримали його під час спроби підпалити технологічне обладнання стільникової вежі.

СБУ затримала агентів ФСБ, які підпалювали помешкання військових ЗСУ. / Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у зловмисників виявлено:

Засоби підпалу

Мобільні телефони з доказами виконання завдань в інтересах Росії

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Вони можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ провела спецоперацію у Дніпрі і затримала ворожу агентурну групу, яка на замовлення Росії намагалася підірвати колишнього правоохоронця з обласного центру.