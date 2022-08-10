Підпільники, партизани чи далекобійні ракети: генерал озвучив кілька версій удару по аеродромі окупантів у Криму

До вибухів на головному аеродромі російських окупантів у Криму можуть бути причетні і місцеві партизани, і далекобійні ракети, про наявність яких в Україні наразі нічого не відомо.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що в Криму можуть діяти підпільники, партизани і фахівці Сил Спеціальних Операцій, однак Україна цю інформацію ніяк не підтверджує.

Відповідні припущення він висловив Обозревателю.

"Пам'ятаєте, в січні цього року ухвалили закон про Національний опір, де йшлося і про територіальну оборону, і про Сили спеціальних операцій? Це окремий рід Збройних сил. Ці сили можуть діяти на території ворога. А вже на своїй території, яка окупована, — і поготів. Тому в Криму можуть бути підпільники, партизани і просто фахівці Сил Спеціальних Операцій. Чи підтверджує це Україна? Ні. І правильно робить. Тому що це гібридна війна. Це треба робити до тих пір, поки це буде вигідно Україні", - наголосив генерал.

Водночас, за словами Романенка, можливий і ракетний удар по аеродрому.

"Так, могла бути ракета. До недавнього часу ми не могли подумати, що у нас З'являться Stinger, а потім ми не думали, що у нас з'являться HIMARS", - сказав генерал.

Романенко нагадав, що президент Зеленський дав завдання звільнити Херсон і околиці. За словами генерала, це завдання має бути головним.

"Так чи інакше, але до цього треба готуватися. На жаль, наш потенціал менше, ніж потенціал російського угруповання. З точки зору військових, це дуже складне завдання, але його необхідно виконувати", - заявив Романенко.

Нагадаємо, 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

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