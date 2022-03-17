Підписання мирного договору може лише завершити гостру фазу конфлікту – Подоляк

Українська та російська делегації від кількох днів до півтора тижнів можуть наблизитися до укладання мирної угоди.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наразі в переговорному процесі щодо миру і російська, і українська делегації стоять на своїх позиціях. Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижнів.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci.

"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ з територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди. Інакше ніяк. Проте переговори – це масштабний процес, у якому беруть участь не лише Росія та Україна. Беруть опосередковану участь також і наші партнери, в тому числі Польща. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", – пояснив радник голови ОП.

Він зазначив, що наразі делегації обох держав стоять на своїх позиціях.

"Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижнів. За цей час ми повинні наблизитися до укладання мирної угоди. Враховуючи, перш за все, інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ", – розповів Подоляк.

Водночас він повідомив, що підписання мирної угоди між Україною та РФ може завершити лише гостру фазу війни.

"Підписання мирного договору може лише завершити гостру фазу конфлікту і дозволити нам перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни. Але я сумніваюся, що війна для українців на цьому закінчиться. Не після всього, що ми пережили", – сказав радник голови президентського офісу.

Повну версію інтерв’ю Подоляка про переговірний процес України та Росії читайте тут.