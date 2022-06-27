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Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків - розвідка

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Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків - розвідка

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Серед комплектувальних та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідка отримала матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення. Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту".

В якості виходу з ситуації пропонується відпрацювати на базі підприємства ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

  • Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектувальних виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;
  • Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектувальних виробництва США;
  • Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектувальних виробництва США, України;
  • Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектувального виробництва України;
  • Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектувальних виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;
  • Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектувальних виробництва Франції, США, Великобританії, України;
  • Ту-134 — 9 найменувань імпортних комплектувальних використовується виробництва США, України.

Як повідомлялось раніше, голова комітету ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що "програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого".

Нагадаємо, у Росії вперше за століття стався дефолт. РФ порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.

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