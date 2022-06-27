Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків - розвідка

Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків - розвідка

Серед комплектувальних та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідка отримала матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення. Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту".

Також читайте Пєсков прокоментував дефолт Росії

В якості виходу з ситуації пропонується відпрацювати на базі підприємства ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектувальних виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектувальних виробництва США;

Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектувальних виробництва США, України;

Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектувального виробництва України;

Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектувальних виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектувальних виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 — 9 найменувань імпортних комплектувальних використовується виробництва США, України.

Як повідомлялось раніше, голова комітету ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що "програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого".

Нагадаємо, у Росії вперше за століття стався дефолт. РФ порушила умови виплати свого суверенного боргу, не погасивши вчасно відсотки за кредитом.

5 конкретних кроків – що запропонував учасникам "G7" Володимир Зеленський

Читайте також: