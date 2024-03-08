Підприємства РФ почали масове виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54

Росіяни почали масове виробництво бомб ФАБ-1500-М54. Окупанти тим часом все частіше використовують їх під час обстрілів України.

Російські військово-промислові підприємства почали виробництво найважчої плануючої бомби ФАБ-1500-М54.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, росіяни почали масове виробництво бомб ФАБ-1500-М54. Окупанти тим часом все частіше використовують їх під час обстрілів України. Зокрема, ФАБ вони скинули на багатоповерхівку в Красногорівці неподалік Донецька.

Російські пропагандисти навіть зняли вибух на відео з різних боків. На одному із записів видно, як бомбу скидають на житловий район, вона падає і вибухає, випускаючи вогняну кулю заввишки у 20 поверхів.

Водночас голова ВПС України Микола Олещук ще у листопаді минулого року попереджав, що в Росії є “ознаки підготовки до масового розгортання ФАБ-1500”. У лютому цього року міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав завод, де виробляють ці бомби. Російська пропаганда тоді розповідала, що їхнє виробництво ведеться з початку війни.

Додамо, що ФАБ-1500-М54 є подальший розвиток бомби КАБ-1500, яка була розроблена в Радянському Союзі в 1970-х роках і використовувалася з 1980-х років.

Нагадаємо, що вночі 8 березня, армія РФ завдала масованого удару по Донеччині. Ворог атакував Мирноград, Шахове та Новогродівку. Внаслідок обстрілу четверо людей поранено.

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