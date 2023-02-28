Підрив А-50 у Білорусі: розвідка Британії пояснила, як на РФ вплине втрата розвідувального літака

Літак А-50 забезпечував координацію винищувачів під час бомбардувань України.
Підірваний на білоруському аеродромі "Мачулищі" російський розвідувальний літак А-50 мав велике значення для армії країни-агресорки РФ. Виведення з ладу літака обмежить спроможність РФ проводити повітряні операції.
Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
За даними білоруських партизанів та лідерів опозиції у вигнанні, 26 лютого літак A-50 MAINSTAY отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БПЛА) на авіабазу "Мачулищі".
Тоді повідомлялося про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A- 50, а також антени радара.
"A-50 MAINSTAY — російська бортова платформа раннього попередження та управління. Його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини та забезпеченні координації з винищувачами. Збитки та пошкодження офіційно не підтверджені. Однак, втрата A-50 буде мати велике значення, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бойового простору", - пояснюють у Міноборони Британії.
У британській розвідці вважають, що після вибухів в окупантів в експлуатації залишилося тільки шість А-50. Це, як наголошують розвідники, ще більше обмежить російські повітряні операції.
Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" було пошкодено російський розвідувальний літак А-50. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната - це хороша новина для України. Цей літак координував ракетні удари по території України.
Білоруськи опозиційний проєкт ByPol повідомив, що до вибуху причетні білоруські партизани, що боряться з режимами Путіна і Лукашенка.
Наразі відомо, що військовий об'єкт був атакований дронами. Який вигляд мав літак перед підривом.
Пошкодження літака А-50 ускладнить окупантам планування ракетних ударів по Україні, каже військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, таких літаків біля наших кордонів вже немає.
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