Підрив авто Дугіна є спланованою провокацією спецслужб РФ - ексочільник зовнішньої розвідки України

Вибух автомобіля, який належав голові "Міжнародного євразійського руху", одному з головних ідеологів "рашизму" та збройного вторгнення в Україну Олександру Дугіну, в якому загинула його донька, консолідує росіян проти України на проведення війни.

Перед 24 серпнем Росія набирає мотивацій проти України, звинувачуючи нас в обстрілах Запорізької АЕС. А зараз вони намагаються показати, що Україна займає позицію знищення опонентів через здійснення терористичних актів та диверсій. Ця операція кваліфікується, як підготовлена провокація з боку спецслужб РФ, яка націлена проти України.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

За його словами, Росія намагається показати, що Україна займає позицію "знищення опонентів". Тому в даний момент якраз ця операція кваліфікується як пілотована провокація з боку спецслужб РФ, націлена проти України.

"Ми бачимо, яка істерія розпочалася після цієї трагедії. В даній ситуації ми бачимо, що вже Дугін, який був ідеологом "руского міра", фактично зараз не є актуальним. Тому його знищення не викликало б такого резонансу, як підрив машини з його дочкою. Це особа (Дар'я - ред.), яка їздила до Маріуполя, вимагала суду над "азовцями". Вона не являється ключовою фігурою, але для медійного формату, особливо такого, щоб показати, що начебто проти Росії і її представників ведеться активна терористична діяльність, вона дуже підійшла. Тому спецслужби сьогодні не маючи додаткових аргументів проти нашої держави, отримавши бумеранг з боку США, щодо Запорізької АЕС, що це посягання на НАТО, підготували теракт", - зазначив він.

Маломуж підкреслив, що це все готувалося для медійної картинки, і вже багато відомих представників пропагандистських ЗМІ РФ кричать про те, що необхідно завдавати удари по Києву, по центру прийняття рішень. Вказують конкретні об'єкти на території україни, і, зокрема, у Києві.

"Тому це прогнозований акт, який дійсно здійснили жорстоко, але чітко направлено проти нашої держави", - резюмував він.

Нагадаємо, ввечері 20 серпня у Підмосков'ї було підірвано автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого була донька російського філософа та ідеолога "рашизму" Олександра Дугіна Дар'я – дівчина загинула на місці.

Російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї Дугіної, заявивши, що до цього нібито причетна українська влада.

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