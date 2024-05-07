Підрив авто організатора катівень у Бердянську: Юсов розповів про ліквідацію колаборанта

За словами представника ГУР, загиблий колаборант був причетний до вбивств українських громадян, він брав безпосередню участь в організації воєнних злочинів у Бердянську.

Знищення одного із організаторів катівень у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області є сигналом для всіх тих, хто скоював воєнні злочини в Україні.

Про це сказав представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

"Так, це зокрема інформація, яка офіційно розміщена на ресурсі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Хоча не вказано, хто саме здійснив цей акт справедливості, але це добрий сигнал для всіх воєнних злочинців і зрадників: або ви здаєтесь, або так чи інакше справедливість буде встановлено", - наголосив він.

Нагадаємо, співробітника однієї з виправних колоній Бердянська, а по суті, катівень, де тримають українських цивільних і військовополонених, 5 травня підірвали активісти руху опору. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що хтось невідомий заклав під автівку вибуховий пристрій і той спрацював. Зрадник, ім'я якого не називають, від травм загинув на місці.

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