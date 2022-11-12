Підрив дамби Каховської ГЕС матиме плачевні наслідки для окупантів: експерт пояснив чому (відео)

Опубліковане окупантами відео підриву мосту на Каховській ГЕС може бути натяком на можливість зруйнувати і саму дамбу. Але якщо росіяни наважаться на такий крок, то їхні укріплення на Лівобережжі будуть затоплені потоками води і звільнені самі собою, без жодних зусиль з боку ЗСУ.

Так оцінив ситуацію військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коментуючи опубліковане відео, експерт зазначив, що після його появи знову заговорили про те, що російські окупанти, у разі загрози звільнення Нової Каховки, можуть підірвати дамбу, шлюзи або все й одночасно.

Водночас він відзначив, що існує велика різниця між спроможністю підірвати міст і дамбу.

"Щоб знести дамбу, необхідний сумарний заряд в межах 0,3-0,5 кілотонни, а то й більше, що можна порівняти з тактичною ядерною зброєю", наголосив Коваленко.

Наслідки від такого кроку будуть плачевним для самих окупантів, оскільки основне затоплення у випадку прориву греблі припаде саме на Лівобережжя, причому на ту частину, де зараз окупанти істерично облаштовують лінії оборони.

Також читайте Окупанти вже евакуюють колаборантів з Нової Каховки, що на лівому березі

“5-20 БТГр (батальонно-тактичних груп, - ТСН) успішно віднесе в плавання за горизонт, а ЗСУ таки зайдуть на лівий берег з можливістю розширення плацдарму відразу по лінії від Скадовська на Нижні Сірогози-Михайлівку-Токмак", – вважає оглядач.

Така ситуація, за його словами, означатиме фактичну втрату всієї окупованої території півдня України в коротко-терміновій перспективі.

“Фактично, окупанти нічого не виграють, а навпаки – програють підривом Каховської ГЕС і, не встигнувши озирнутися, а вже будуть бачити підрозділи ЗСУ на адміністративному кордоні з Кримом” – резюмував експерт.

Нагадаємо, у Мережі опубліковані супутникові фото зруйнованих мостів і переправ окупантів на Херсонщині, зроблені вранці 11 листопада.

Читайте також: