Підрив дамби Каховської ГЕС матиме плачевні наслідки для окупантів: експерт пояснив чому (відео)

Потоки води, які наразі стримує гребля, буквально зметуть лінії оборони російської армії на лівому березі Дніпра.
Опубліковане окупантами відео підриву мосту на Каховській ГЕС може бути натяком на можливість зруйнувати і саму дамбу. Але якщо росіяни наважаться на такий крок, то їхні укріплення на Лівобережжі будуть затоплені потоками води і звільнені самі собою, без жодних зусиль з боку ЗСУ.
Так оцінив ситуацію військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Коментуючи опубліковане відео, експерт зазначив, що після його появи знову заговорили про те, що російські окупанти, у разі загрози звільнення Нової Каховки, можуть підірвати дамбу, шлюзи або все й одночасно.
In the #Kherson region, #Russian forces blew up part of the dam of the #Kakhovskaya hydroelectric power station.#Russia #StopRussia #RussianArmy #RussiaIsLosing pic.twitter.com/ox8uDMAApB— Ahmad Suriy (@AhmadSuriy) November 12, 2022
Водночас він відзначив, що існує велика різниця між спроможністю підірвати міст і дамбу.
"Щоб знести дамбу, необхідний сумарний заряд в межах 0,3-0,5 кілотонни, а то й більше, що можна порівняти з тактичною ядерною зброєю", наголосив Коваленко.
Наслідки від такого кроку будуть плачевним для самих окупантів, оскільки основне затоплення у випадку прориву греблі припаде саме на Лівобережжя, причому на ту частину, де зараз окупанти істерично облаштовують лінії оборони.
“5-20 БТГр (батальонно-тактичних груп, - ТСН) успішно віднесе в плавання за горизонт, а ЗСУ таки зайдуть на лівий берег з можливістю розширення плацдарму відразу по лінії від Скадовська на Нижні Сірогози-Михайлівку-Токмак", – вважає оглядач.
Така ситуація, за його словами, означатиме фактичну втрату всієї окупованої території півдня України в коротко-терміновій перспективі.
“Фактично, окупанти нічого не виграють, а навпаки – програють підривом Каховської ГЕС і, не встигнувши озирнутися, а вже будуть бачити підрозділи ЗСУ на адміністративному кордоні з Кримом” – резюмував експерт.
Нагадаємо, у Мережі опубліковані супутникові фото зруйнованих мостів і переправ окупантів на Херсонщині, зроблені вранці 11 листопада.
Читайте також: