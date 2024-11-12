Підрив дамби Курахівського водосховища: експерт розповів, на що розраховує ворог

Росіяни розраховують, що водою заллє важливі для ЗСУ дороги.

Росіяни розраховують, що внаслідок підриву дамби Курахівського водосховища буде ускладнена логістика українських військ.

Таку думку військовий аналітик Денис Попович висловив в ефірі телемарафону.

Коментуючи підрив ворогом дамби, експерт зазначив, що "тут розрахунок на те, що вода підніматиметься і заллє важливі для ЗСУ дороги".

"Ворог їх давно хоче перерізати, зокрема Курахове – Запоріжжя, щоб поставити наші війська у складне становище. Якщо цей сценарій реалізується, то може бути додаткове ускладнення логістики ЗСУ, і через наявність води дуже важко буде пересуватися", – розповів Попович.

Водночас розлив води не нашкодить російським військаа, адже їхні атаки відбуваються з протилежного боку. Натомість розлив води можливий саме в тилу Сил оборони України.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни могли вдарити по дамбі Курахівського водосховища для значного і тривалого затоплення на захід від нього. Це полегшило б окупантам зусилля з оточення ЗСУ на північ і південь від Курахового.

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