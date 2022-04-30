Підрив енергетиків на міні в Київській області: син постраждалого розповів деталі трагедії

28 квітня працівники енергетичної компанії підірвалися на російській міні в Макарівському районі Київської області. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Аналогічний випадок також трапився в селі Маковище Київської області. Одним з тих, хто постраждав внаслідок трагічного інциденту в Макарівському районі Київської області, став Володимир Вакалюк.

Подробицями того, що сталося, поділився його син Артем Вакалюк. Він також поскаржився на своїй сторінці в Facebook на енергетичну компанію, яка не повідомила їхній родині про цей випадок.

"Мій батько, котрий 28 квітня о 17:10 - 17:20 підірвався на міні у Макарвіському районі, живий. Це головне! Декілька переломів, гематоми, забій грудної клітини, травма голови, опіки та декілька дільниць вирваної шкіри… Операція на нозі попереду… Але все це дрібниці. Головне – він живий!

Але це чудо, бо з таким підходом до долі людей, котрі працюють на ДТЕК, з яким зіштовхнулася наша родина, у нас немає слів… Справа в тому, що ніхто! Повторюю: абсолютно ніхто з керівництва чи бодай менеджменту середньої ланки нам не повідомляли про трагедію, що сталася з батьком ні 28 квітня (коли це сталося), ні наступного ранку…

Я добу тому написав пост про цю подію… І там обурився, що бригаду електриків відправили на неперевірену дорогу лагодити лінії електропередач… І вони підірвалися на міні. В результаті - один загиблий (Юрій Чернега) і двоє поранених (зокрема мій тато). На цей пост відреагувала PR-менеджер компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі і написала, що компанія співчуває, готова допомогти і підтимати, бла-бла офіційна позиція… а головне - що це не вони зовсім винні, бо сапери їх ще 20 квітня запевнили в тому, що "там все чисто". Коротше: я - не я, і хата - не моя!", - написав Артем Вакалюк.

Мій батько, котрий 28 квітня о 17:10 – 17:20 підірвався на міні у Макарвіському районі, живий. Це головне! Декілька... Опубліковано Artem Vakalyuk Пʼятниця, 29 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі окупанти обстріляли бригаду енергетиків, є поранені.

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