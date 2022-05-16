Підрив фугасу, біолабораторії та знущання в інтернаті: фейки, які поширювала Росія 16 травня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків та маніпуляцій, які росіяни продукували протягом 16 травня.

Так, щодня ворог вигадує нові дезінформаційні вкиди, аби дискредитувати Збройні сили України.

Сьогодні Росія ширила брехню про підрив українськими спецслужбами фугасу, американські біолабораторії та насильне утримування викладачів та вихованців дитячої школи-інтернату на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Telegram.

Список фейків, дезінформації та маніпуляцій:

Фейк. Пропагандистські ЗМІ продовжують дискредитувати українських силовиків. Згідно з їх повідомленням, "у Донецькій області українські спецслужби підірвали фугас, посилений тонною аміачної селітри, внаслідок чого утворилася отруйна хмара заввишки близько кілометра". Маніпуляція. Президент РФ Путін заявив: "американські біолабораторії на пострадянському просторі збирають біологічний матеріал, вивчають специфіку поширення небезпечних захворювань, а в Україні вони, по суті, розробляли біологічну зброю". Фейк. У міноборони РФ заявили, що "у Святогірську Донецької області на території дитячої школи-інтернату бойовики нацбату обладнали командний пункт та розмістили важку військову техніку, артилерію та РСЗВ, при цьому у підвальних приміщеннях насильно утримують викладачів та вихованців інтернату".

Нагадаємо, днями посол США в ООН заявив, що фейки Росії про "біологічну зброю" можуть означати заплановану атаку "під фальшивим прапором". Він заявив про спробу РФ відволікти увагу від агресії в Україну байками про "біологічну зброю".

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