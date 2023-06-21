Підрив Каховської ГЕС: армія РФ сформувала групи з місцевих мешканців, які збирають тіла загиблих людей

Російські окупанти намагаються приховати наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Місцеві мешканці, які “симпатизують” військовим РФ, допомагають їм збирати та евакуювати тіла загиблих від потопу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Як зазначається, окупанти сформували команди з місцевих мешканців, які виступають за “рускій мір”. Вони залучені до збирання та евакуації тіл загиблих.

"Ці групи почали об'їзд підтоплених районів по лівому берегу Дніпра від Нової Каховки до Голої Пристані. До завдання команди входить виявлення тіл загиблих і вивезення їх до моргу Каланчака з подальшим спаленням", - наголосив Олександр Коваленко.

Контролюють ці групи співробітники російської ФСБ - це дозволяє їм вільно пересуватися між блокпостами.

"В середньому на добу здійснюється доставка близько 70 тіл загиблих до Каланчака, після проводиться їх кремація. Згідно з попередньою інформацією, велика частина вивезених трупів - це літні люди, які не мали можливості вчасно покинути місце катастрофи. Також серед потопельників чимало тіл самих же російських окупантів", - додав аналітик.

Групи місцевих мешканців отримують у розпорядження також спеціальну техніку для облаштування могильників і братських могил.

"Окупанти всіляко намагаються приховати масштаби свого злочину", - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що Росія відмовилася пропускати місію ООН до лівобережної Херсонщини.

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