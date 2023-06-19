Підрив Каховської ГЕС: близько пів тисячі жителів Олешок, ймовірно, загинули, бо РФ заборонила евакуацію

Росіяни на захоплених територіях не евакуйовували українців, що не отримали окупаційні аусвайси.

Сотні мешканців окупанованих Олешок, ймовірно, загинули після підриву Каховської ГЕС, бо росіяни відмовили в евакуації.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Як відомо, росіяни на окупованих територіях не евакуйовували з підтоплених населених пунктів людей, які не мають російського паспорта.

За даними Центру, понад 500 мешканців окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, ймовірно загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС.

"Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта. Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть", – йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву додають, що цей злочин окупантів щодо цивільного населення має всі ознаки геноциду.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на лівобережній Херсонщині після підриву Каховської ГЕС окупанти заблокували всі можливі шляхи виїзду та заборонили евакуацію. Окупанти дозволяють евакуацію громадян України лише після отримання паспорта РФ.

Зокрема, в Олешках окупанти забрали у місцевих човни і не випускали людей.

Нагадаємо, станом на ранок 19 червня збільшилася кількість загиблих через паводки, які спричинив підрив Каховської ГЕС.

Легітимний міський голова Олешок Євген Рищук зазначав, що на підтопленій території – хаос, сказати, скільки людей загинули, неможливо.

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