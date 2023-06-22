Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині окупанти спалюють тіла загиблих

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1227
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині окупанти спалюють тіла загиблих

На Херсонщині окупанти спалюють тіла загиблих / Фото: Getty Images

Внаслідок великої води, за словами експертів, загинуло багато мирних мешканців.

Російські окупанти на Херсонщині спалюють тіла українців. Для цього вони залучили місцевих мешканців, які збирають останки.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Зараз російські окупаційні війська організовують групи, які збирають по населених пунктах... у зоні затоплення та вивозять трупи загиблих для спалювання. Їх просто спалюють, щоб замітати сліди свого злочину. А йдеться про велику кількість цивільного населення, яке загинуло в результаті великої води. Це слід розглядати як прямий геноцид", - зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що армія РФ сформувала групи з місцевих мешканців, які збирають тіла загиблих людей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1227
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація