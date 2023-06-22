Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині окупанти спалюють тіла загиблих

Російські окупанти на Херсонщині спалюють тіла українців. Для цього вони залучили місцевих мешканців, які збирають останки.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Зараз російські окупаційні війська організовують групи, які збирають по населених пунктах... у зоні затоплення та вивозять трупи загиблих для спалювання. Їх просто спалюють, щоб замітати сліди свого злочину. А йдеться про велику кількість цивільного населення, яке загинуло в результаті великої води. Це слід розглядати як прямий геноцид", - зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що армія РФ сформувала групи з місцевих мешканців, які збирають тіла загиблих людей.

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