Підрив Каховської ГЕС не завдає клопоту під час контрнаступу: в ЗСУ розповіли про план

Ба більше, в ОК "Південь" анонсували, що "дуже скоро будуть результати, які всіх порадують".

Підрив росіянами Каховської ГЕС не вплинув суттєво на контрнаступ ЗСУ і не завдав такого клопоту, на який розраховував ворог.

Про це керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила на брифінгу 27 червня.

Гуменюк зазначила, що в бойовій роботі ЗСУ таки відбулися певні зміни після підриву Каховської ГЕС, однак вони вкладаються у план контрнаступу.

"Силам оборони це (підрив Каховської ГЕС – ред.) не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти. Але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулись. Проте вони вкладаються у той глобальний план просування Сил оборони, який так лякає окупантів", – сказала речниця ОК "Південь".

Вона також розповіла, що українські війська продовжують результативну бойову роботу зі звільнення територій. Ця робота триває за заздалегідь сформованим планом.

"Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують", – заінтригувала Гуменюк.

Гуменюк – про загрозу теракту на ЗАЕС

Вона прокоментувала натяки Росії на можливий підрив Запорізької АЕС, сказавши, що це черговий елемент у ланцюзі техногенних шантажів. Фінальна мета таких погроз ворога – підлаштувати Україну та її партнерів під свої задуми та плани.

Представниця Сил оборони півдня зазначила – ситуація з Каховською ГЕС продемонструвала, що російські погрози небезпідставні, і що країна-агресорка здатна реалізувати свій шантаж. Гуменюк наголосила не необхідності того, аби світова спільнота якомога швидше "включилася" та відреагувала.

Ситуація на фронті після підриву Каховської ГЕС

Напередодні Гуменюк повідомила, що російські війська намагаються повернутися на позиції, втрачені після підриву Каховської ГЕС. Однак ворог натрапляє на власні ж пастки: доводиться розміновувати території, адже вода порозкидала мінні загородження.

За оцінками німецького військового оглядача Юліана Рьопке, пересохле внаслідок підриву ГЕС Каховське водосховище може стати плацдармом для українського наступу.

Військовий експерт Іван Ступак теж не виключає, що ЗСУ можуть контратакувати через пересохле Каховське водосховище. Водночас він зазначив, що такий сценарій можуть розглядати і російські війська.

Коментуючи оцінку Рьопке, військовий експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов зауважив, що і українська, і російська армії не мають технічної можливості форсувати Дніпро в районі Каховського водосховища. Експерт пояснив, що "надто велика відстань між берегами і навряд чи його (водосховища – ред.) ґрунти дозволяють зараз пересуватися гусеничній чи, тим більше, автомобільній техніці".

Зауважимо, водночас партизанський рух "Атеш" заявляв 26 червня, що українські війська могли зайти на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

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