Підрив Каховської ГЕС: Росія відмовилася пропускати місію ООН до лівобережної Херсонщини

В організації закликали російську владу діяти відповідно до її зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом.

Росія відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Браун повідомила, що ООН співпрацює з урядами України та Росії щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги усім постраждалим внаслідок руйнування Каховської дамби.

"Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем", – йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН.

Вона зазначила, що організація надалі шукатиме доступу до людей на лівому березі Херсонщини.

"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом", – заявила Браун.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня, внаслідок чого водою з Дніпра затопило Херсонщину та чистину Миколаївщини. З Херсонщини влаштували евакуацію, якій активно перешкоджають російські загарбники, влаштовуючи обстріли та не випускаючи жителів захопленого лівобережжя.

За оцінками експертів зі США, Каховську ГЕС, найімовірніше, зруйнував вибух зсередини. Удар ззовні навряд чи міг спричинити такі наслідки.

За розслідування підриву Каховської ГЕС візьмуться прокурори Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Справу розслідуватимуть як напад на цивільну інфраструктуру України, що спричинило людські жертви та завдало масштабних збитків довкіллю.

Після підриву ГЕС вода потроху спадає: станом на ранок 18 червня на півдні залишався підтопленим 41 населений пункт. Відомо про 17 загиблих внаслідок підриву станції, ще 31 особа зникла безвісти.

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