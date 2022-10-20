Підрив Каховської ГЕС: у Зеленського розкрили справжній задум Кремля

Останнє у цьому плані - зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.
У Зеленського повідомили, що справжній план щодо Каховської ГЕС командувача російської армії Суровікіна є масштабна техногенна катастрофа на півдні.
Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, план Кремля складається з трьох пунктів:
- Перше - мінування дамби і трансформаторів.
- Друге - примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ.
- Третє - затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.
"Росія готує техногенну катастрофу", - наголосив радник голови ОП.
Росія готує теракт на Каховській ГЕС
Зеленський під час виступу у Єврораді попередив, що Росія має намір підірвати Каховську ГЕС і звинуватити у цьому Україну. За його словами, російські окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Її дамба утримує обсяг близько 18 млн куб. м води. І якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати через російський теракт.
Раніше про те, що росіяни планують здійснити напад на Каховську ГЕС, а потім звинуватити у цьому українських військових, повідомлли в мериканському Інституті вивчення війни. У звіті зазначалося, що підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланований відступу з Херсонщини.
Читайте також: