Підрив Каховської ГЕС: у Зеленського розкрили справжній задум Кремля

Останнє у цьому плані - зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

У Зеленського повідомили, що справжній план щодо Каховської ГЕС командувача російської армії Суровікіна є масштабна техногенна катастрофа на півдні.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, план Кремля складається з трьох пунктів:

Перше - мінування дамби і трансформаторів.

- мінування дамби і трансформаторів. Друге - примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ.

- примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ. Третє - затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

"Росія готує техногенну катастрофу", - наголосив радник голови ОП.

Росія готує теракт на Каховській ГЕС

Зеленський під час виступу у Єврораді попередив, що Росія має намір підірвати Каховську ГЕС і звинуватити у цьому Україну. За його словами, російські окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Її дамба утримує обсяг близько 18 млн куб. м води. І якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати через російський теракт.

Раніше про те, що росіяни планують здійснити напад на Каховську ГЕС, а потім звинуватити у цьому українських військових, повідомлли в мериканському Інституті вивчення війни. У звіті зазначалося, що підтоплення, які можуть стати наслідком атаки, армія РФ використає як прикриття для запланований відступу з Херсонщини.

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