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Підрив Каховської ГЕС: в ООН відреагували на відмову РФ пропускати місію до лівобережної Херсонщини

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Підрив Каховської ГЕС: в ООН відреагували на відмову РФ пропускати місію до лівобережної Херсонщини

РФ не допускає місію ОНН на підтоплене лівобережжя Херсонщини

Росія відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини.

Російський уряд відхиляє запити про доступ до окупованих територій. Попри це, в ООН продовжать спроби отримати цей доступ і закликали росіян не порушувати зобов'язань за Міжнародним гуманітарним правом.

В ексклюзивному коментарі ТСН речник управління ООН Савіно Абреу наголосив, що українська сторона одразу надала гарантії безпеки. Від росіян - на них марно чекають досі, проте, переговори - тривають.

"На жаль, я не можу розкривати деталей переговорів, які тривають. Це чутливе питання, але можу сказати одне: ми продовжуємо намагатися на найвищих рівнях зробити так, аби ми змогли підтримати українців, яким потрібна наша допомога, незалежно від того, де вони живуть. У нас є гуманітарна допомога, ви бачите позаду мене - у нас човни, машини-амфібії, але вони не дають нам гарантій безпеки, вчора нам знову відмовили, саме тому в оприлюдненій заяві Росію закликають поважати міжнародне право", - розповів речник ООН.

Нагадаємо, Росія відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Дата публікації
Перегляди
15к
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