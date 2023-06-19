Підрив Каховської ГЕС: в ООН відреагували на відмову РФ пропускати місію до лівобережної Херсонщини

Російський уряд відхиляє запити про доступ до окупованих територій. Попри це, в ООН продовжать спроби отримати цей доступ і закликали росіян не порушувати зобов'язань за Міжнародним гуманітарним правом.

В ексклюзивному коментарі ТСН речник управління ООН Савіно Абреу наголосив, що українська сторона одразу надала гарантії безпеки. Від росіян - на них марно чекають досі, проте, переговори - тривають.

"На жаль, я не можу розкривати деталей переговорів, які тривають. Це чутливе питання, але можу сказати одне: ми продовжуємо намагатися на найвищих рівнях зробити так, аби ми змогли підтримати українців, яким потрібна наша допомога, незалежно від того, де вони живуть. У нас є гуманітарна допомога, ви бачите позаду мене - у нас човни, машини-амфібії, але вони не дають нам гарантій безпеки, вчора нам знову відмовили, саме тому в оприлюдненій заяві Росію закликають поважати міжнародне право", - розповів речник ООН.

Нагадаємо, Росія відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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