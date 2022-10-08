Підрив Кримського мосту: окупанти заявили, що повністю відновили залізничний рух

У РФ говорять, що вже сьогодні мостом підуть вантажні і пасажирські поїзди.

Після сильного вибуху на Кримському мосту, який стався сьогодні близько о 6 ранку, окупанти стверджують, що повністю відновили залізничний рух.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін, повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"Залізницею, можу сказати, що рух повністю відновлено. Вже сьогодні ним підуть і вантажні, і пасажирські поїзди в звичайному режимі", - сказав він.

Також Хуснуллін заявив, що доручив протягом доби скласти план-графік відновлювальних робіт на мосту.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

На Кримському мосту стався вибух вранці 8 жовтня. Це могла здетонувати вантажівка з вибухівкою, що рухалася мостом, кажуть в РФ. Внаслідок вибуху загорілась і залізнична частина мосту, адже там були розташовані ешелони з пальним

На великій кількості опублікованих у Мережі фото й відео зафіксовані обвалення автомобільної частини Кримського мосту та суттєве пошкодження залізничної.

Згідно з даними з дерел видання The Washington Post організаторами вибуху на Кримському мосту могли бути українські спецслужби.

Проте за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, підрив Кримського мосту – наслідок конфлікту між ФСБ Росії та Міноборони країни.