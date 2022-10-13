Підрив Кримського мосту: у командуванні Об'єднаних сил назвали свою версію

Чи причетна Україна до вибуху на Кримському мосту, генерал-лейтенант не підтвердив і не спростував цей факт.

Командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що до вибуху на Кримському мосту причетні силові структури Росії, між якими зараз йдуть розбірки.

Про це Наєв повідомив у розмові "Суспільного" в рамках телемарафону.

Також читайте Це не помста за Кримський міст: нардеп розкрив нові подробиці ракетної атаки РФ

"Нам це достеменно невідомо (чи було щосьь на мосту - ред.). За джерелами країни-агресорки, які нам надходять, це могли бути розбірки між своїми відомствами на території РФ. У будь-якому разі інформація про те, що це (удар по Кримському мосту - ред.) стало причиною масованого удару РФ - це було зроблено штучно, аби звинуватити Україну", - зауважив він.

На запитання, чи причетна Україна до вибуху на Кримському мосту, генерал-лейтенант не підтвердив і не спростував цей факт.

"Я не дотичних до ухвалення таких рішень, але з того, що відомо, одна з версій - це були розбірки між силовими відомствами в самій Росії", - прокоментував він.

Вибух на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з Росією пролунав 8 жовтня близько 6-ї години ранку. У антитерористичному комітеті РФ назвали свою свою версію. Там заявили, що на мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило загоряння семи залізничних паливних цистерн. Два автомобільні прольоти мосту частково обрушені.

Пізніше, як пише інформаційне видання The Telegraph, країна-терористка РФ стверджує уже, що знищила "українські терористичні осередки" після вибуху Кримського мосту. У ФСБ заявили про затримання 8 підозрюваних. Організатором росіяни вважають Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.

Тим часом російське видання Meduza.io., яка займається розслідуваннями, поігформувало, що під час вибуху на Кримському мосту загинув суддя, який слухав справу проти доньки Кадирова. За інформацією з відкритих джерел, загиблий суддя Арбітражного суду Москви Сергій Маслов був призначений на посаду в травні 2014 року указом Путіна. В останній справі, яку Маслов вів перед смертю, обвинуваченою була донька Рамзана Кадирова Айшат.

Читайте також: