Підрив Кримского мосту: власник фури, що нібито вибухнула, записав відеозвернення

Зазначимо, що версія з вантажівкою, яка нібито була нашпигована вибухівкою і зірвалася просто на мосту, не є єдиною.

Власник вантажівки, яка ймовірно вибухнула на Кримському мосту, заперечує свою причетність до інциденту.

Хлопець записав відеозвернення, яке поширюють російські Телеграм-канали.

"Я, Юсубов Самір Сеймур-Огли, 1996 року народження, до того, що трапилося на Кримському мосту, стосунки не маю. Фура оформлена на мене. На ній працює дядько Юсубов Махір Насіб-Огли. Все життя займається вантажоперевезеннями", – каже він.

За словами родичів, зараз Махір Юсубов, який міг бути за кермом вантажівки, не виходить на зв'язок.

Російські Telegram-канали також повідомляють, що в будинках рідних власника вантажівки відбуваються обшуки, а сам він перебуває за кордоном.

Зазначимо, що версія з вантажівкою, яка нібито була нашпигована вибухівкою і зірвалася просто на мосту, не є єдиною.

Зокрема, судячи з кадрів інциденту, знятих під Кримським мостом, можна припускати що це був або підводний вибух, або вибуховий пристрій був закріплений на опорах чи на човні.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст. Все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Пізніше головний колаборант і "гауляйтер" окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що автомобільний рух непошкодженими смугами моста відновили. Але лише для легкових авто і автобусів. Вантажівки поки не пропускають.