Підрив окупантами Каховської ГЕС: археологи на Хортиці знайшли сотні історичних артефактів

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на Хортиці знайшли вже понад тисячу археологічних знахідок.

Про це в ефірі “Громадського радіо” сказав науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи заповідника “Хортиця” Анатолій Волков.

Як зазначається, після підриву Каховської ГЕС на Хортиці, яка розташована нижче греблі ДніпроГЕСу, виявили вже понад тисячу різноманітних археологічних артефактів.

“Ми враховуємо як знахідки і дрібні уламки кераміки розміром, наприклад, декілька сантиметрів. Якщо так все разом рахувати, то вже понад 1000 знахідок ми знайшли. Тут враховані як уламки, про які я розповів, так і монети, кулі, пряжки, ґудзики тощо. Тобто це не коштовні речі, але це матеріал, який несе історичну інформацію — про культурний побут давнини, про військові події”, — розповів Анатолій Волков.

Після підрива Каховської ГЕС археологи виявляють сотні археологічних знахідок / фото: Острів Хортиця

Нагадаємо, що Зеленський обіцяє відновити Каховську дамбу, але скільки це буде коштувати – поки не знає.

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