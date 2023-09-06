Підрив окупантами Каховської ГЕС: Україна втратила річний запас питної води

Вода буде продовжувати марно витрачатися, поки не буде збудовано загородження.

Україна через підтрив окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині втратила річний запас питної води.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив керівник держкомпанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, наша держава втратила річний запас питної води через вибух на Каховській ГЕС. І вода буде продовжувати марно витрачатися, поки не буде збудовано загородження. Для зведення тимчасової гідроспоруди, щоб зупинити спрацювання води потрібно буде три місяці, щоб забезпечити мостовий перехід з правого на лівий берег потрібно 5-6 місяців.

"Ми втратили від 35 до 40% питної води. До підриву у нас було приблизно 18,6 млн кубокілометрів води, а залишилось в річищі річки 3-3,5 млн кубокілометрів", - сказав Ігор Сирота.

Він також додав, що такий обсяг води наша держава могла б споживати протягом року.

Нагадаємо, що у Мережі показали нові супутникові знімки Каховської ГЕС після підриву окупантами.

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