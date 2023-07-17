Підрив складу боєприпасів окупантів: на Бердянському напрямку зацвіла "бавовна"

На Бердянському напрямку ще одна потужна "бавовна".

Про це інформує військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Повідомляють про влучання або підрив складу боєприпасів окупантів, який був розташований поруч із селом Новозлатопілля в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

На Бердянському напрямку зацвіла бавовна

Нагадаємо, чеченські добровольці допомагають українським силам вибивати окупаційну армію з окупованих територій.

Крім того, протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

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