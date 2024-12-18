Підрив Службою безпеки генерала Кирилова – найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни – експерт

Ліквідація Службою безпеки України російського генерала Кирилова – найбільш успішна і зухвала операція цієї війни. СБУ продемонструвала, що для неї немає нереальних завдань.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт підкреслює, що Кирилов – найбільш високопоставлений генерал – командувач родів військ, який загинув за час війни Росії проти України.

"Операція по підриву Кірілова справді унікальна, навіть за світовими мірками. Генерала підірвали в повністю начиненій камерами і російськими спецслужбами москві. За плечима Служби ліквідація багатьох колаборантів, зрадників та військових злочинців – від Владлєна Татарського до Іллі Ківи. Але Кірілов це новий, надвисокий рівень роботи підлеглих Василя Малюка", – пише політолог.

"СБУ традиційно не дає офіційних повідомлень про такі ліквідації – дізнаємось про них із джерел ЗМІ. Але тут Служба виконала свою роботу, що називається "з особливим цинізмом" до ворога. В понеділок ввечері повідомила про підозру Кірілову, а вже наступного ранку ліквідувала. Кірілов – військовий злочинець, який відповідальний за масове застосування рашистами забороненої хімічної зброї проти українських вояків. Він був у санкційних списках багатьох західних держав. Але СБУ ввела свої санкції блискавично і ефективно", – вважає експерт.

Загородній нагадує – Кирилов, крім того що курував застосування хімічної зброї на фронті, любив розповідати різні нісенітниці про Україну.

"Він автор мему про "бойових комарів на озброєнні України". Не знаю, чи прилітали до Кірілова останньої ночі бойові комарі. А от бойовий самокат від СБУ приїхав прямо по місцю проживання. При цьому Служба весь час на крок попереду росіян. Тому що це буде наступного разу – самокат, статуетка в кафе чи бойовий комар, як обіцяв покійний Кірілов, дізнаємося з наступної серії багатосерійного фільму "Ліквідація". Продюсери з СБУ просять росіян не відходити від екранів", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба безпеки ліквідувала в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.