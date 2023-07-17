Підрив "зайвої конструкції": що відбувається після "бавовни" на Кримському мосту

Окупаційна влада закликала жителів та гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст.

У ніч проти 17 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали два вибухи. Окупаційна влада повідомила про загибель двох людей та звинуватила в атаці по мосту українські спецслужби.

У пів на п’яту ранку в тимчасово окупованому Криму починається паніка - кажуть, Керченській міст впав. Місцеві одразу почали оцінювати стан стан пошкоджень, передає кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун в ефірі телемарафону.

В опублікованих у Мережі відео можна розгледіти - один проліт моста зруйнований повністю, ще один зійшов з опори. Втім, окупаційне керівництво традиційно повідомляє, що трапилося "ЧП".

"Завдані пошкодження зупинили роботу і поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ та рух потягів. Утім, російські пасажири, які їхали відпочивати на окупований український півострів, переконані – причин для паніки немає", - йдеться у сюжеті.

За кілька годин потяги Керченським мостом все ж запустили, а його пасажири поспішили ділитися в Інтернеті враженнями від пошкоджень переправи. Натомість інших охочих потрапити на півострів окупаційна влада закликає оминати пошкоджений міст.

Пропагандистські ЗМІ традиційно звинуватили у так званій надзвичайній ситуації Україну. Утім, на кримську "бавовну" в нашій СБУ відповіли віршами:

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раааз… Два", - прокоментували інцидент в СБУ.

Речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов повідомив, що причини руйнування офіційно не коментуватимуть, утім зазначив «Кримський міст – конструкція там зайва» . Заінтригував своєю реакцією і голова офісу Президента Андрій Єрмак, у своєму телеграмі він написав: "Між іншим, також очікується….".

Водночас звечора командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський написав, що готують для російських військ "колискову". Утім, чи мав він на увазі Кримський міст, поки невідомо.

У Мережі уже жартують про те, що конструкція не витримала великого напливу російських туристів яким кортить до українського Криму. Також один за одним з’являються меми про нову бавовну на Кримському мосту.

"Хоча жовтневі жарти про Кримський міст теж лишаються актуальними. Тоді вибух на мосту зруйнував 64-метри прольоту. Ступінь пошкоджень цього разу ще вивчають. Тим часом окупаційна влада запевняє, що в Криму не бракує пального і продуктів. Натомість, у Мережі звітують про великі черги на заправках та тисняву на дорогах.

Тим часом місцева "влада" вже сформувала оперативний штаб у зв'язку з НП. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.

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