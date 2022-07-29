Підрив зсередини та бійці "Вагнера": все, що відомо про атаку на колонію в Оленівці

Російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

За даними розвідки, цей акт тероризму здійснили найманці зі складу ПВК "Вагнера" ("Ліга") за особистою командою номінального власника компанії Євгена Пригожина. Це не було узгоджено з керівництвом Міноборони РФ.

Все, що відомо про обстріл колонії в Оленівці читайте в матеріалі ТСН.ua.

Першою про удар по колонії в Оленівці заявила так звана "влада" самопроголошеної "ДНР". Вже традиційно там в атаці звинуватили українських військових та повідомили, що артилерійські снаряди влучили у барак із полоненими.

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення колонія №120 стала відомою жахливими умовами утримування полонених. Зокрема, про це розповідав волонтер Костянтин Величко, який у березні разом з напарником потрапив туди в полон. За його словами, 21 бранця поселили до шестимісної камери і давали по 2 л води та по шматку хліба на добу.

У Генштабі ЗСУ спростували всі звинувачення окупантів та заявили, що українські захисники не завдавали жодних ударів по району Оленівки. Там пояснили, що завдяки отриманій від Заходу високоточній зброї ЗСУ завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах.

Тож атака була здійснена російськими військами. А мета – звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили самі загарбники.

Лідер Азовського Руху Андрій Білецький повідомив, що в оленівській колонії утримувалися у полонені бійці полку "Азов".

"Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни", – написав Білецький у Мережі.

Він також оголосив полювання на виконавців та організаторів цього воєнного злочину.

Як зауважив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, частину полонених українських захисників перевели до барака, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Тож це була спланована, організована "операція під чужим прапором".

Подоляк пояснив, що мета "оленівського злочину":

приховати свідчення про масштаби російських воєнних злочинів і тортур, яких стає дедалі більше;

зірвати домовленості щодо обмінів полоненими;

дискредитувати ЗСУ та (в цьому випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на окупантів.

"Вимагаємо також негайної твердої реакції ООН та інших міжнародних організацій – Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів", – закликав радник голови ОП.

За оцінками фахівців, атака на колонію в Оленівці більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння у самій будівлі, аніж на результат артилерійського обстрілу. Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак – люди в будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі", – пояснив радник голови президентського офісу.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що внаслідок удару по колонії загинули близько 40 людей, ще 130 осіб зазнали поранень. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Те, що обстріл Оленівської колонії вчинили самі окупанти, підтверджують також перехопленні працівниками СБУ телефонні розмови російських окупантів. Ці розмови будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження.

У спецслужбі зауважили, що навіть бойовики "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що обстріл здійснила Україна. Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі-собою.

Більше того, на опублікованих з колонії відео видно, що в окремих приміщеннях повністю вціліли вікна. Це означає, що епіцентр вибуху був усередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і вбереглисусідні приміщення.

"Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах, найбільш імовірно, могли залишилися саме через "внутрішнє джерело" вибуху", – наголосили в СБУ.

- У нас дуже погані новини, Ти чув уже?

- Ну… Зараз з’явилися новини про те, що по Оленівці щось прилетіло у вас.

- Це все пи*дьож, вони самі в’ї*али казарми, там було 200 людей. Загалом, позавчора переселили їх з бараків, загалом, з трьох бараків. Загальна кількість там до 200 людей, 190 з чимось. Переселили якогось х*я на промзону, там типу казарми зробили, з понтом, шо звідси буде все вивозитися і тут буде залишатися тільки "Азов". Типу, поки зараз етам приїде, загалом… (…) Ну, загалом, це все підлаштовано, б*ядь, спеціально, зрозумів?

Як уточнили в українській військовій розвідці, вибухи в Оленівці сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнувати будівлю завершили два дні тому і перевели до неї частину утримуваних українських захисників.

За даними розвідки, цей акт тероризму здійснили найманці зі складу ПВК "Вагнера" ("Ліга") за особистою командою номінального власника компанії Євгена Пригожина. Водночас організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом Міноборони РФ.

В ГУР Міноборони України пояснили, що головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених, а також збільшення соціальної напруги в країні.

Вже у вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що у приміщенні колонії відбувся саме потужний вибух і було зруйноване приміщення, де перебували полонені українці.

"Вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов закликав усі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці, щоби з’ясувати реальні обставии теракту та не допустити повторення подібного в майбутньому.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли Краматорськ, з-під завалів дістали тіло загиблого.

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