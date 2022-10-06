Підривають дамби і мінують будівлі: у Генштабі заявили, що окупанти продовжують тактику випаленої землі в Україні

Окупанти продовжують застосувати тактику випаленої землі в Україні. Під час відступу ворог підірвав дамбу, що призвело до підтоплення населеного пункту Райгородок на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 6 жовтня.

"Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок", - йдеться у повідомленні.

У Кадіївці ворог масово знищує архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації. А у Сватовому загарбники замінували основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Нагадаємо, що російські окупанти вперше від кінця літа запустили ракети по Україні з території Білорусі.