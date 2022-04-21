"Підрізали крила": українські десантники збили російський штурмовик Су-25 та безпілотник

Підрозділи протиповітряної оборони військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ 21 квітня збили засоби повітряного нападу російських окупантів – штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

Повітряні об’єкти російських окупантів було збито з переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та Starstreak.

Про це повідомили в командуванні ДШВ.

Там наголосили, що повітряний простір, де виконують завдання українські десантники, перебуває під повним контролем зенітних ракетно-артилерійських підрозділів.

"І ворог тут спокійно літати не буде! Йому відразу "підрізають крила" та розбивають об землю. Адже це українське небо!", – зазначив офіцер ППО командування ДШВ.

Нагадаємо, що цього ж дня українські захисники збили російський літак Су-34 на Ізюмському напрямку в Харківській області.

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