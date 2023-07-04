Підроблена ВЛК та посвідчення: в Україні працівники ТЦК незаконно переправляли чоловіків за кордон

Така послуга "клієнтам" обходилася у три тисячі доларів.

В Україні судитимуть працівників одного з військкоматів, які організували схему підробки документів та виїзду за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, схему організував начальник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двоє його підлеглих.

Вони видавали “клієнтам” тимчасові посвідчення та довідки ВЛК, в яких зазначалось, що особа нібито непридатна до військової служби.

“Начальник ТЦК самостійно підшукував “клієнтів”, які бажали виїхати за межі України. Ціна “послуги” складала 2-3 тисячі доларів. П’ятьох “клієнтів” прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях”, - розповіли в ДБР.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали зрадника, який готував ракетний удар по управлінню СБУ та оборонному заводу.

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