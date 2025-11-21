Підрозділ Касьянова мав мінімум бойових виїздів і нуль підтверджених уражень — висновки ТСК

Реклама

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик.

Засідання ТСК тривало близько трьох годин і проходило в закритому режимі через вивчення документів, що містять чутливу інформацію. На ньому були присутні: сам Касьянов, військовослужбовці розформованого підрозділу, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, командир загону, представник Генштабу ЗСУ, а також заступник генерального прокурора.

Перевірку підрозділу розпочали ще влітку — за кілька місяців до допиту Касьянова в НАБУ

За словами Яцик, ТСК встановила, що перевірка ефективності підрозділу була ініційована ДПСУ ще влітку 2025 року.

• перші публікації ЗМІ про справу НАБУ “Фламінго” з’явилися лише в серпні;

• допит Касьянова як свідка відбувся в жовтні;

• листи Генштабу з оцінкою роботи підрозділу датуються липнем–серпнем.

Це, за словами спеціальної парламентської комісії, спростовує твердження про зв’язок між справою НАБУ та розформуванням підрозділу.

Рішення голови ДПСУ є законним

Тимчасова слідча комісія також підтвердила законність рішення голови ДПСУ Сергія Дейнеко.

Закон “Про Державну прикордонну службу України” та Бойовий статут ЗСУ надають керівництву право створювати й розформовувати тимчасові підрозділи. Усі учасники засідання погодилися, що юридичних порушень у рішенні немає.

Головне питання — чи було рішення обґрунтованим

Щоб оцінити обґрунтованість, ТСК заслухала всі сторони.

Голова ДПСУ повідомив, що перевірка була розпочата через сумніви щодо ефективності роботи підрозділу.

Військовослужбовці підрозділу надали лише неофіційний “звіт-довідку” про бойові виїзди та кількість використаних БПЛА, а також розрахунки ймовірних витрат РФ на збиття апаратів. Офіційних підтверджених результатів уражень не існувало.

Командир загону, у складі якого діяв підрозділ, послався на рапорти 2024–2025 років, що подавалися в Генштаб після кожного бойового виїзду.

Представник Генерального штабу заявив, що жодне ураження об’єктів противника, зазначене в цих рапортах, не було підтверджене засобами розвідки.

За словами Яцик, на запитання ТСК щодо розбіжностей між даними Касьянова і офіційними рапортами, ні він, ні командир підрозділу пояснень не надали.

Відкритим залишилося питання, чим підрозділ займався протягом року, якщо кількість бойових виїздів “можна порахувати на пальцях двох рук”.

Військових не відправили в піхоту — їх перевели в інші підрозділи БПЛА

Яцик також спростувала твердження, що бійців “кинули в піхоту”. Після розформування їх перевели на посади операторів БПЛА в інші підрозділи ДПСУ.

“Моя позиція базується лише на фактах” — Яцик

Депутатка наголосила, що не підтримує жодну зі сторін і є позафракційною.

Вона також повідомила, що особисто вивчила всі документи під грифом “ДСК” і “таємно”, технічні характеристики БПЛА, порядок підтвердження уражень та стандарти НАТО щодо оцінки ефективності підрозділів.

На її думку, ТСК “вичерпно розібралася” в ситуації, хоча конфлікт між Касьяновим та керівництвом ДПСУ явно перейшов у публічну площину.

“В умовах війни такі спори було б краще вирішувати за зачиненими дверима між двома офіцерами”, — підсумувала Яцик.