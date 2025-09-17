Підрозділ "Номад" відкрив набір бійців серед представників корінних народів РФ: як приєднатися

Підрозділ "Номад"

На території Російської Федерації проживає понад сотню корінних народів, яких імперська політика Москви протягом століть намагалася асимілювати та позбавити політичної суб’єктності. Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило відновлення збройного опору серед частини цих народів.

У складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України діє бойовий підрозділ «Номад», що у перекладі означає «кочівник». Його формують представники корінних народів Росії, переважно тюркського та монгольського походження: башкири, якути, татари, буряти, алтайці, калмики та інші.

За даними ГУР, бійці «Номад» беруть участь у бойових діях проти російських окупантів та вже мають успішні результати на фронті. Підрозділ комплектується як із громадян РФ, так і з громадян інших держав, зокрема України. Заявки можуть подавати як чинні військові, так і ті, хто ще не мобілізований.

Нещодавно Головне управління розвідки уклало угоду з рекрутинговою платформою Lobby X, яка має допомогти у пошуку кандидатів для служби у «Номаді».

«Співпраця Lobby X та ГУР відкриває нові можливості з комплектування нових підрозділів, що виконують специфічні завдання. Швидкий та якісний підбір відповідних кадрів здатні виконувати лише професіонали рекрутингу найвищого рівня і ми сподіваємося, що така співпраця принесе хороші результати», — зазначили в ГУР.

Якщо ви є представником одного з корінних народів РФ і хочете приєднатися до підрозділу «Номад» — надсилайте своє резюме на одну з вакансій за посиланням.

Більше інформації про підрозділ у соцмережах «Номад»: Telegram, YouTube.