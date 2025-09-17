ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
2 хв

Підрозділ "Номад" відкрив набір бійців серед представників корінних народів РФ: як приєднатися

Башкири, якути, татари, буряти та інші корінні народи РФ стали частиною бойового підрозділу «Номад» в складі ГУР.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Підрозділ "Номад"

Підрозділ "Номад"

На території Російської Федерації проживає понад сотню корінних народів, яких імперська політика Москви протягом століть намагалася асимілювати та позбавити політичної суб’єктності. Водночас повномасштабне вторгнення РФ в Україну спричинило відновлення збройного опору серед частини цих народів.

У складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України діє бойовий підрозділ «Номад», що у перекладі означає «кочівник». Його формують представники корінних народів Росії, переважно тюркського та монгольського походження: башкири, якути, татари, буряти, алтайці, калмики та інші.

За даними ГУР, бійці «Номад» беруть участь у бойових діях проти російських окупантів та вже мають успішні результати на фронті. Підрозділ комплектується як із громадян РФ, так і з громадян інших держав, зокрема України. Заявки можуть подавати як чинні військові, так і ті, хто ще не мобілізований.

Нещодавно Головне управління розвідки уклало угоду з рекрутинговою платформою Lobby X, яка має допомогти у пошуку кандидатів для служби у «Номаді».

«Співпраця Lobby X та ГУР відкриває нові можливості з комплектування нових підрозділів, що виконують специфічні завдання. Швидкий та якісний підбір відповідних кадрів здатні виконувати лише професіонали рекрутингу найвищого рівня і ми сподіваємося, що така співпраця принесе хороші результати», — зазначили в ГУР.

Якщо ви є представником одного з корінних народів РФ і хочете приєднатися до підрозділу «Номад» — надсилайте своє резюме на одну з вакансій за посиланням.

Більше інформації про підрозділ у соцмережах «Номад»: Telegram, YouTube.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie