Підрозділ російських окупантів відмовився воювати після великих втрат на Харківщині - Генштаб

Від початку війни відомо не мало випадків, коли російські окупанти відмовлялися від участі у бойових діях на території України.

Так, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у війні. Стало відомо, що сталося через втрати, які російські окупанти отримали під час боїв в Харківській області.

Про це повідомили 10 червня у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі наголошують: незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, далі фіксуються відмови від участі в бойових діях деяких підрозділів. Зокрема, йдеться про ті, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, розпочалася 107 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили сім атак на Донбасі, ворог безуспішно намагається взяти під контроль Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 червня.

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