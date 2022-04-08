Підрозділ спецпризначенців РФ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя

У боях проти ЗСУ за два дні цей підрозділ втратив близько 30 військових.

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ від 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

"З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", - зазначає ГУР.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російські військові навмисно калічать себе, аби не йти на фронт.

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