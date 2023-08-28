Підрозділ ЗСУ в районі Бахмута отримав черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5, повідомили представники фонду.

Штурмовий підрозділ, якому передано автомобіль, виконує бойові завдання в районі міста Бахмут.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані для ударних рот «Армії дронів».

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.