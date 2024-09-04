Підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення на одному із напрямків - військовий експерт

За даними ГУР, чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу.
В районі Невельського на Покровському напрямку підрозділи Збройних Сил України під загрозою опинитися в оперативному оточенні.
Про це повідомив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".
За його припущенням, наразі ухвалили рішення про виведення підрозділів Сил оборони з метою уникнення втрат особового складу.
"Також на Вугледарському напрямку за останню добу росіяни завдавали ударів по флангах українського угруповання, з метою створення оперативного оточення в районі Вугледара. Це досить серйозна проблема", - зазначив він.
За джерелами, наближеними до Головного управління розвідки Міністерства оборони, чисельність російського угруповання на Покровському напрямку становить від 70 до 80 тисяч особового складу.
"Основне завдання окупантів — взяти не тільки Покровськ, але й агломерації цих міст: Мирноград, Покровськ і Селидове. Це великі промислові міста, і вирішуються одночасно декілька питань", - вважає він.
Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович припускає, що перед наступом на Покровськ росіяни хочуть захопити Селидове в Донецькій області.
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