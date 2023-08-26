Підрозділи 63 бригади знищили черговий танк окупантів: з'явилося ефектне відео

Ворожий танк палав, а пізніше всередині ще й здетонував боєкомплект.

Підрозділи 63 окремої механізованої бригада знищили танк окупантів.

Про це йдеться у повідомленні 63 ОМБр у Facebook.

"Підрозділами 63 бригади знищено черговий танк окупантів. Ворожа броня палала, а пізніше всередині ще й здетонував боєкомплект. Очі - зведений загін патрульної поліції. Разом - ми сила!" - йдеться у повідомленні.

Знищення російського танку 63-ою окремою механізованою бригадою

Нагадаємо, під Бахмутом, ймовірно, був ліквідований член терористичної організації ПВК "Вагнер" та, як його називають у росЗМІ, "музикант" Євгена Пригожина на прізвисько "Бібер".

Читайте також: