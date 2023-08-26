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Підрозділи 63 бригади знищили черговий танк окупантів: з'явилося ефектне відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Підрозділи 63 бригади знищили черговий танк окупантів: з'явилося ефектне відео

Знищення ворожого танку бійцями 63 бригади / Фото: скриншот з відео

Ворожий танк палав, а пізніше всередині ще й здетонував боєкомплект.

Підрозділи 63 окремої механізованої бригада знищили танк окупантів.

Про це йдеться у повідомленні 63 ОМБр у Facebook.

"Підрозділами 63 бригади знищено черговий танк окупантів. Ворожа броня палала, а пізніше всередині ще й здетонував боєкомплект. Очі - зведений загін патрульної поліції. Разом - ми сила!" - йдеться у повідомленні.

Знищення російського танку 63-ою окремою механізованою бригадою 

Знищення російського танку 63-ою окремою механізованою бригадою 

Нагадаємо, під Бахмутом, ймовірно, був ліквідований член терористичної організації ПВК "Вагнер" та, як його називають у росЗМІ, "музикант" Євгена Пригожина на прізвисько "Бібер".

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Дата публікації
Перегляди
285
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