"Підрозділи одноразки": командир екіпажу БпЛА розповів, хто це і що вони роблять на фронті

За його словами, робочій силі не видають зброї, лише бронь та каски.

У російській армії є цілі "підрозділи одноразок". Їхнє завдання - копати окопи, і роблять вони це швидко та якісно.

Про це в ефірі "Ми – Україна" розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш.

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"Я вважаю, що у Росії одні з найпотужніших інженерних військ у світі, на жаль, через те, що у них є умовно солдати-раби. Як би це смішно не звучало, але це цілі підрозділи "одноразок", які копають окопи, позиції. І роблять вони це, на жаль, дуже швидко і якісно", - сказав він.

За його словами, їм не видають зброї, лише бронь та каски. Вони працюють 24/7.

"І, на жаль, це дає свої результати, вони швидко копають нори, особовий склад розуміє, що це надзвичайно важлива річ, яка допоможе їм вижити. І в них іншого методу немає. Ти наче закидаєш їх боєприпасами, знищуєш особовий склад, а вони просто присилають нове "м'ясо", яке далі продовжує копати", - додав він.

Нагадаємо, експерт відповів, чого очікувати на Покровському напрямку найближчим часом.

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