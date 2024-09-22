"Підрозділи одноразки": командир екіпажу БпЛА розповів, хто це і що вони роблять на фронті

За його словами, робочій силі не видають зброї, лише бронь та каски.
У російській армії є цілі "підрозділи одноразок". Їхнє завдання - копати окопи, і роблять вони це швидко та якісно.
Про це в ефірі "Ми – Україна" розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш.
"Я вважаю, що у Росії одні з найпотужніших інженерних військ у світі, на жаль, через те, що у них є умовно солдати-раби. Як би це смішно не звучало, але це цілі підрозділи "одноразок", які копають окопи, позиції. І роблять вони це, на жаль, дуже швидко і якісно", - сказав він.
За його словами, їм не видають зброї, лише бронь та каски. Вони працюють 24/7.
"І, на жаль, це дає свої результати, вони швидко копають нори, особовий склад розуміє, що це надзвичайно важлива річ, яка допоможе їм вижити. І в них іншого методу немає. Ти наче закидаєш їх боєприпасами, знищуєш особовий склад, а вони просто присилають нове "м'ясо", яке далі продовжує копати", - додав він.
Нагадаємо, експерт відповів, чого очікувати на Покровському напрямку найближчим часом.
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