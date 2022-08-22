Підрозділи ЗСУ на півдні знищили дві установки протиповітряної оборони С-300

Українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки.
У неділю, 21 серпня, українські військові на південному фронті завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки російських окупантів.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
"Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки", - зазначили військові.
Російська армія на півдні 21 серпня зазнала таких втрат:
- 20 солдатів;
- 1 корпусна самохідна гармата типу "Гіацинт-С";
- 1 самохідна гаубиця "Мста-С";
- 2 пускові установки С-300;
- 1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;
- 1 мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М";
- 2 буксированих міномети 120-го калібру;
- 3 одиниці броньованої техніки.
Нагадаємо, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.
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