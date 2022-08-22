Підрозділи ЗСУ на півдні знищили дві установки протиповітряної оборони С-300

У неділю, 21 серпня, українські військові на південному фронті завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки російських окупантів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Нашою авіацією завдано 2 удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки", - зазначили військові.

Російська армія на півдні 21 серпня зазнала таких втрат:

20 солдатів;

солдатів; 1 корпусна самохідна гармата типу "Гіацинт-С";

корпусна самохідна гармата типу "Гіацинт-С"; 1 самохідна гаубиця "Мста-С";

самохідна гаубиця "Мста-С"; 2 пускові установки С-300;

пускові установки С-300; 1 радіолокаційна станція підсвітлення й наведення;

радіолокаційна станція підсвітлення й наведення; 1 мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М";

мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М"; 2 буксированих міномети 120-го калібру;

буксированих міномети 120-го калібру; 3 одиниці броньованої техніки.

Нагадаємо, військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

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