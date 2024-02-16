Підрозділи ЗСУ вийшли з позиції на околиці Авдіївки: що на інших загрозливих напрямках

В Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів. Захисникам у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.

В Авдіївці на 16 лютого заблокованих українських підрозділів немає. Українські війська з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці міста. На інших загрозливих напрямках здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції.

Про це командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Мережі.

У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Російські війська завдають масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняють штурми одночасно з декількох напрямків. Водночас українські війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", – повідомив Тарнавський.

ЗСУ вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки

Він наголосив, що станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

"У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки", – йдеться в заяві командувача ОСУВ "Таврія".

Він зазначив, що на інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовані позиції, щоб ЗСУ мали змогу надалі нищити ворога та утримувати Авдіївку.

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Втрати ворога в Авдіївці

Тарнавський повідомив, що ворог зазнає величезних втрат у живій силі. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян сягнули 711 осіб – найбільше від початку 2024 року.

"Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян", – наголосив командувач військ.

Обстріли Авдіївського коксохіму

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Він також поінформував, що окупанти намагаються отримати перевагу на полі бою, і задля цього застосували підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Так, в результаті обстрілів росіяни підпалили цистерну із залишками нафталіну. Спалахнула пожежа на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму ворог намагається штурмувати позиції українських військ.

"Авдіївська оборонна операція триває. Тримаймо стрій! Переможемо!" – резюмував Тарнавський.

Нагадаємо, раніше боєць 110-ї ОМБр Віктор Біляк повідомив, що ситуація в Авдіївці дійшла до критичної точки, ЗСУ чекають на повну евакуацію з міста, проте командування її відтягує.

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Згодом Тарнавський заявив, що командування ОСУВ "Таврія" вирішило відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки.

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