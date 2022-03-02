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Підручники, зошити і ручки: СБУ показала оснащення бійців "однієї з найсильніших армій світу"

Підручники, зошити і ручки: СБУ показала оснащення бійців "однієї з найсильніших армій світу"

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Підручники, зошити і ручки: СБУ показала оснащення бійців "однієї з найсильніших армій світу"

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Українські військові розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ.

СБУ показала, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу" та їхали захоплювати Київ.

Відповідне відео опубліковано на сторінці відомства у Facebook.

"А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути. До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ. Ми переможемо! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні СБУ.

Раніше повідомлялось, що сепаратистів з "ЛДНР" відправили на війну проти України в касках часів Другої світової війни. Вони вирішили здатись у полон. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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