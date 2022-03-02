Підручники, зошити і ручки: СБУ показала оснащення бійців "однієї з найсильніших армій світу"

Українські військові розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ.

СБУ показала, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу" та їхали захоплювати Київ.

Відповідне відео опубліковано на сторінці відомства у Facebook.

"А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути. До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком! Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ. Ми переможемо! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні СБУ.

Раніше повідомлялось, що сепаратистів з "ЛДНР" відправили на війну проти України в касках часів Другої світової війни. Вони вирішили здатись у полон.