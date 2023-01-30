Йдеться не лише про передову, а й тил, тому що місцеві жителі не приймають “гастролерів” з Росії

Підрядники окупантів, які будують фортифікаційні споруди, відмовляються працювати в Україні. Йдеться про російську компанію “Стройком”, що відмовилась відправляти працівників на тимчасово окуповані регіони Луганщини через нездатність армії РФ забезпечити безпеку працівників підрядника.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Раніше на Луганщині до лікарні тимчасово окупованого смт. Ювілейне доправили близько 300 поранених найманців ПВК “Вагнер”. Однак через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - йдеться у повідомленні Центру.

Раніше співробітники контррозвідки СБУ затримали колаборантів з окупованої Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов України.

Додамо, що екскерівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника, які перейшли на бік ворога та очолили окупаційні органи, судитимуть за держзраду.

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