Вивезли підсанкційних товарів на понад $7 млн: у США висунули звинувачення контрабандистам із Росії

Обвинувачені протягом року відправили до Росії сотні партій заборонених товарів на суму майже 7,2 мільйона доларів.

Трьох росіян взяли під арешт у суді Нью-Йорка. Їх звинувачують у змові з метою контрабанди зі США електроніки для російської армії.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

“Становлять серйозний ризик втечі”

Федеральна прокуратура в Брукліні звинуватила Миколу Гольцева, Салімджона Насріддінова і Крістіну Пузирьову в ухиленні від санкцій, щоб відправити до Росії обладнання, яке використовується для виготовлення високоточних ракетних систем. Частина цього обладнання “була використана на полі бою в Україні”, заявив у пресрелізі прокурор Бреон Піс.

52-річний Насріддінов, який має подвійне громадянство Росії та Таджикистану, був заарештований у Брукліні, де він проживає. 37-річний Гольцев і 32-річна Пузирьова, громадяни Росії та Канади, які проживають у Монреалі, були заарештовані в Мангеттені.

Прокурори попросили суддю тримати підсудних під вартою до суду, стверджуючи, що кожен з них становить “серйозний ризик втечі”.

Сотні партій заборонених товарів

Обвинувачені, за словами прокуратури, протягом року відправили до Росії сотні партій заборонених товарів на суму майже 7,2 мільйона доларів. Прокуратура стверджує, що підозрювані використовували дві корпоративні організації для отримання та закупівлі електроніки подвійного призначення у виробників і дистриб’юторів США, а потім таємно експортували її до Росії.

Згідно з документами, деякі електронні компоненти та інтегральні схеми були визначені як такі, що “викликають найбільше занепокоєння через їхню критичну роль у виробництві передових російських систем високоточної зброї”.

Прокуратура заявила, що Гольцев для закупівлі товарів використовував псевдоніми, доправляв електроніку в різні місця в Брукліні, потім відправляв посередницьким корпораціям в різних країнах, включаючи Туреччину, Гонконг, Індію, Китай і Об'єднані Арабські Емірати, а відтак перенаправляв в Росію.

Деякі з тих самих типів компонентів були знайдені в російській зброї та радіотехнічному обладнанні, які були знайдені на полі бою в Україні. Йдеться про комплекс радіорозвідки “Торн-МДМ”, комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б “Борисоглібськ-2”, бортовий протиракетний комплекс “Вітебськ” Л370, вертольоти Ка-52, легка багатоцільова керована ракета “Ізділіє 305Е”, Безпілотні літальні апарати Орлан-10 і бойові танки Т-72Б3.

Нагадаємо, у лютому у Лондоні ув’язнили колишнього охоронця посольства Великої Британії в Берліні. Йому призначили покарання у вигляді 13 років і двох місяців ув'язнення за шпигунство на користь Росії.

Того ж місяця у Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Їх звинувачують у загрозі національній безпеці країни.

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