Підсанкційний російський олігарх Дерипаска заявив, що хоче якнайшвидшого миру

Весь світ і Росія "після цього" будуть іншими, заявив бізнесмен.

Російський олігарх Олег Дерипаска, проти якого низкою держав запроваджені санкції, заявив про необхідність "якнайшвидшого миру" в Україні.

Про це олігарх написав у Мережі 7 березня.

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Так, Дерипаска прокоментував виступ на TED ізраїльського історика Юваля Ноа Харарі про вторгнення Росії до України. Бізнесмен погодився з істориком, що "нам потрібен мир".

"Я не в усьому можу, звичайно, погодитись з Харарі. Для мене він завжди намагався бути спеціально політкоректним, а щоб залишатися об'єктивним істориком – це не найкраща позиція. Але в одному я, та й багато хто, напевно, у Росії згоден ­– нам потрібен мир", – йдеться у повідомленні олігарха.

"Нам потрібен мир якнайшвидше, тому що ми вже давно пройшли точку неповернення ­– це друге, в чому я з ним (Харарі – ред.) згоден. Весь світ після цих подій буде іншим, і Росія буде іншою", ­– додав Дерипаска.

Нагадаємо, 5 березня в Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили, що в оточенні президента Росії Володимира Путіна почався розкол через масові санкції Заходу проти російської еліти. Зокрема, на той момент публічно проти російської агресії виступили 6 олігархів, зокрема й засновник "Русалу" Олег Дерипаска.

Додамо, що напередодні стало відомо, що в Сумській області можуть націоналізувати Глухівський кар’єр кварцитів, який через ланцюжок компаній належить Дерипасці.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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