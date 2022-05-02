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Підшукували "тітушок": ДБР затримало довірених осіб зрадника Киви, які готували провокації в Україні

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Підшукували "тітушок": ДБР затримало довірених осіб зрадника Киви, які готували провокації в Україні

Державне бюро розслідувань

ДБР затримало двох довірених осіб нардепа-втікача Іллі Киви.

Один із підозрюваних переховувався на Одещині, інший - на Закарпатті. Вони готували провокації в Одесі. 

Про це повідомляє ДБР. 

За даними слідства, помічник нардепа за гроші ОПЗЖ повинен був організувати провокації в Одесі та інших регіонах України. Він шукав "спортсменів" для підготовки дестабілізації. 

Інший затриманий соратник Іллі Киви переховувався на Закарпатті. Він підбирав "тітушок", які б відповідали за масові акції у Київській та Одеській областях. 

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"Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії ОПЗЖ. Наразі ДБР встановило три десятки "тітушок", яких керівництво політичної партії ОПЗЖ використовувало у якості силового блоку. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одесі затримали 12 диверсантів, які 2 травня готували масштабні провокації. Під час обшуків у них виявили вибухівку, зброю та агітаційні матеріали зі забороненою в Україні комуністичною символікою. 

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