Підшукували "тітушок": ДБР затримало довірених осіб зрадника Киви, які готували провокації в Україні

ДБР затримало двох довірених осіб нардепа-втікача Іллі Киви.

Один із підозрюваних переховувався на Одещині, інший - на Закарпатті. Вони готували провокації в Одесі.

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, помічник нардепа за гроші ОПЗЖ повинен був організувати провокації в Одесі та інших регіонах України. Він шукав "спортсменів" для підготовки дестабілізації.

Інший затриманий соратник Іллі Киви переховувався на Закарпатті. Він підбирав "тітушок", які б відповідали за масові акції у Київській та Одеській областях.

"Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії ОПЗЖ. Наразі ДБР встановило три десятки "тітушок", яких керівництво політичної партії ОПЗЖ використовувало у якості силового блоку. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі затримали 12 диверсантів, які 2 травня готували масштабні провокації. Під час обшуків у них виявили вибухівку, зброю та агітаційні матеріали зі забороненою в Україні комуністичною символікою.

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